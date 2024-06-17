Война может закончиться только в двух случаях Игорь Эйдман

17.06.2024, 8:02

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Игорь Эйдман

Третьего не дано.

Восемьдесят стран, поддержавших Украину на мирной конференции в Швейцарии, — это, конечно, хорошо. Но какого-то практического результата от нее ждать не следует. Путин безумен и даже на выгодную ему заморозку войны, которую предлагают его китайские и турецкие партнеры, не согласен.

Более того, если бы он победил в Украине, то пошел бы дальше, последовательно: Молдова, Эстония, Латвия, далее везде. Для него, как и для Гитлера, любая победа — только приглашение для продолжения экспансии. Он сам не остановится. Его придется останавливать силой.

Поражение Украины сделало бы войну России и НАТО неизбежной.

Война может закончиться только в двух случаях: 1. Путин умрет или его убьют/свергнут; 2. Путинская Россия будет разгромлена.

Чем раньше это произойдет, тем выше шанс избежать ядерную катастрофу.

Таким образом борьба за мир сегодня — это победа Украины и физическое устранение Путина.

Для решения этих двух задач нужна уже не новая прекраснодушная мирная конференция, а создание Антипутинской коалиции, по примеру Антигитлеровской, которая победила во Второй мировой войне.

Кажется до некоторых западных лидеров это начинает доходить. Итальянский премьер, Джорджия Мелани сказала сегодня: «Защищать Украину означает защищать систему правил. Важно объединить все усилия. Если Россия не соглашается с условиями, мы заставим их сдаться».

Напоминает декларацию стран антигитлеровской коалиции (объединенных наций) 1942 года: «Полная победа над их врагами необходима для защиты жизни, свободы, независимости и религиозной свободы и для сохранения человеческих прав и справедливости как в их собственных странах, так и в других странах, и что они теперь заняты общей борьбой против диких и зверских сил, стремящихся покорить мир».

Понятно, что до этого еще очень далеко, но другого пути нет и иного просто не дано.

Игорь Эйдман, Telegram