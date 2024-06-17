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США спасли экипаж греческого судна после нападения хуситов

  • 17.06.2024, 11:26
  • 1,248
США спасли экипаж греческого судна после нападения хуситов

Корабль получил повреждения после атаки беспилотника.

Центральное командование Военно-морских сил (ВМС) США заявило, что спасло экипаж сухогруза Tutor под либерийским флагом, принадлежащего греческой компании, после атаки йеменских боевиков-хуситов.

Об этом говорится в сообщении военных в X (Twitter).

Корабль получил повреждения после атаки беспилотника, который запустили йеменские боевики-хуситы, поддерживаемые Ираном, во время нападения в Красном море 12 июня.

Военно-морские силы США заявили, что атака вызвала значительную степень затопления судна и повреждение машинного отделения, а один гражданский моряк считается пропавшим без вести.

Вертолет 74-й вертолетной морской ударной эскадрильи доставил 24 гражданских моряков с судна на ракетный крейсер ВМС США USS Philippine Sea, откуда их переправили на авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», который в свою очередь доставил моряков на берег для дальнейшего лечения.

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