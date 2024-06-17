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Нетаньяху распустил военное правительство, созданное после атаки ХАМАС на Израиль

  • 17.06.2024, 11:48
Нетаньяху распустил военное правительство, созданное после атаки ХАМАС на Израиль

Израильский премьер заявил, что «в кабинете больше нет необходимости».

Чрезвычайное военное правительство Израиля, созванное на время войны с палестинской группировкой ХАМАС, прекращает существование, объявил премьер Биньямин Нетаньяху, передает Times of Israel.

«Кабинет был в коалиционном соглашении с [депутатом Кнессета от «Национального единства» Бенни] Ганцем по его просьбе. Как только Ганц ушел — в кабинете больше нет необходимости», — пояснил Нетаньяху.

Военный кабинет был создан после 7 октября для принятия решений, связанных с войной против ХАМАС. Теперь эти решения будут приниматься военно-политическим кабинетом.

Бенни Ганц и министр обороны Йоав Галант, также входивший в военный кабинет, настаивали, что после окончания войны в секторе Газа не должно быть израильской армии, а контроль над территорией следует передать либо новой местной администрации, либо международным органам.

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