Нетаньяху распустил военное правительство, созданное после атаки ХАМАС на Израиль 17.06.2024, 11:48

Израильский премьер заявил, что «в кабинете больше нет необходимости».

Чрезвычайное военное правительство Израиля, созванное на время войны с палестинской группировкой ХАМАС, прекращает существование, объявил премьер Биньямин Нетаньяху, передает Times of Israel.

«Кабинет был в коалиционном соглашении с [депутатом Кнессета от «Национального единства» Бенни] Ганцем по его просьбе. Как только Ганц ушел — в кабинете больше нет необходимости», — пояснил Нетаньяху.

Военный кабинет был создан после 7 октября для принятия решений, связанных с войной против ХАМАС. Теперь эти решения будут приниматься военно-политическим кабинетом.

Бенни Ганц и министр обороны Йоав Галант, также входивший в военный кабинет, настаивали, что после окончания войны в секторе Газа не должно быть израильской армии, а контроль над территорией следует передать либо новой местной администрации, либо международным органам.