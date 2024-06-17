Reuters: Дания может обрушить доходы России 2 17.06.2024, 16:30

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Закрыв путь теневому танкерному флоту.

В Европе все активнее обсуждают планы по перекрытию Балтийского моря для теневого нефтяного флота России. После Великобритании и Финляндии с аналогичным предложением выступила Дания, через территориальные воды которой проходят российские корабли с нефтью, уклоняясь от нефтяного потолка цен. Об этом сообщает информационное агентство Reuters (перевод — «Диалог»).

О том, что Копенгаген изучает возможность ограничения прохода старых танкеров с российской нефтью через Балтийское море, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Дании.

Экономические аналитики подчеркивают, что Россия отправляет около 55% своего морского экспорта нефти через датские проливы, которые служат воротами в Балтийское море. Фактически Дания в одностороннем порядке может принять такое решение. Reuters подчёркивает, что попытка остановить поставки может сильно ударить по финансам Кремля.

С тех пор как западные страны ввели ценовой лимит на российскую нефть в попытке ограничить жизненно важные средства для войны в Украине, Россия полагается на флот часто стареющих танкеров, базирующихся и застрахованных за пределами Запада. Дания собрала группу стран-союзников, оценивающих меры, направленные против этого теневого флота, сообщил Reuters министр иностранных дел Дании. Он не уточнил, какой именно механизм находится на рассмотрении.

«Существует широкий консенсус в отношении того, что теневой флот является международной проблемой и необходимы международные решения», — подчеркнул он.

По словам министра, в переговорах участвовали другие страны Балтийского моря и члены Европейского союза. Дания обеспокоена тем, что старые танкеры, перевозящие нефть через ее проливы, представляют потенциальную опасность для окружающей среды.

Старые российские танкеры, перевозящие нефть, представляют собой серьезную угрозу для экологии Балтийского моря в случае катастрофы и разлива нефти. С возрастом у танкеров повышается риск возникновения технических неисправностей. Коррозия, устаревшие системы безопасности и оборудование могут привести к авариям и разливам нефти.

Балтийское море является относительно замкнутым и мелководным, что делает его особенно уязвимым для загрязнений. Нефть и другие химические вещества медленно рассеиваются, что приводит к долгосрочным негативным последствиям для экосистемы.

В некоторых случаях старые танкеры могут не соответствовать современным международным стандартам экологической безопасности. Это усугубляется, если контроль за их состоянием и эксплуатацией недостаточно строгий.

Балтийское море известно сложными погодными условиями и интенсивным судоходством. Это увеличивает риск навигационных ошибок и аварий, особенно для старых судов, которые могут быть менее маневренными и устойчивыми к неблагоприятным условиям.

В случае катастрофы разлив нефти может привести к значительным экологическим угрозам, включая гибель морских обитателей, загрязнение береговой линии и долгосрочные последствия для рыбных промыслов и туризма.