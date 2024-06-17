Путин назначил свою двоюродную племянницу замминистра обороны РФ 2 17.06.2024, 18:05

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Анна Цивилева

Анна Цивилева – дочь недавно умершего брата правителя РФ Евгения Путина.

Диктатор РФ Владимир Путин, которого разыскивает Международный уголовный суд, назначил Анну Цивилеву заместителем министра обороны РФ. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

«РИА Новости» уточняет, что Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, а Цивилеву и Павла Фрадкова – заместителями министра.

Цивилева – дочь недавно умершего Евгения Путина, брата самопровозглашенного президента РФ, замужем за экс-губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. После «инаугурации» Путина Цивилев получил пост главы минэнерго в новом правительстве РФ.

Павел Фрадков – сын бывшего директора Службы внешней разведки РФ и экс-главы российского правительства Николая Фрадкова. «Медуза» отмечает, что с 2021 года новый сотрудник минобороны РФ был первым заместителем управляющего делами президента России. В указе о назначении Фрадкова-младшего в минобороны РФ говорится, что он освобожден от ранее занимаемой должности.

Горнин ранее занимал пост первого заместителя главы российского минфина. Цивилева с апреля 2023 года возглавила государственный фонд поддержки участников так называемой «специальной военной операци» «Защитники Отечества».