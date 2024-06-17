Украина в четвертый раз атаковала дронами крупнейший сталелитейный завод РФ 17.06.2024, 21:08

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Что известно.

Четыре украинских беспилотника в ночь на 17 июня атаковали крупнейший сталелитейный завод России — Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), сообщила пресс-служба компании. Удар по предприятию был нанесен четвертый раз с начала года, пишет The Moscow Times.

«В четырех атаках было задействовано суммарно 10 БПЛА, направленных на производственные сооружения, два БПЛА были уничтожены до промплощадки», — говорится в сообщении пресс-службы завода.

Напомним, в феврале на территории Новолипецкого металлургического комбината после атаки дронов произошел пожар. По информации губернатора Игоря Артамонова, тогда огонь охватил один из цехов предприятия. В самом НЛМК сообщили о «хлопке» на территории коксохимического производства.

По данным источников BBC в спецслужбах, удар беспилотниками по металлургическому комбинату был организован двумя украинскими спецслужбами: СБУ и ГУР. Удар попал по установкам, предназначенным для первичного охлаждения неочищенного коксового газа, повреждение которых может привести к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на долгое время.

«Это один из крупнейших металлургических комбинатов России. Он работает на военно-промышленный комплекс России и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье из этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т.д. Поэтому для Украины это законная цель», — рассказал тогда источник.

НЛМК — крупнейший сталелитейный комбинат в России. Он производит около 20% всей российской стали. С момента аннексии Крыма в 2014 году завод поставлял сталь по меньшей мере восьми российским компаниям, специализирующимся на производстве вооружений, в том числе зенитных и межконтинентальных баллистических ракет.

Основным владельцем предприятия является Владимир Лисин. Последние семь лет он входит в топ-3 богатейших россиян. На данный момент состояние Лисина оценивается в 22,1 млрд долларов. При этом он не находится под санкциями Евросоюза в связи со вторжением РФ в Украину. Дипломатические источники EUobserver объяснили это позицией Бельгии, на территории которой расположены несколько предприятий НЛМК. Кроме того, у компании есть производства в Дании, Франции, Италии и США.