Два европейских банка в России остановили операции с валютой 1 17.06.2024, 21:37

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Из-за санкций США против Московской биржи.

Российские «дочки» двух европейских банков приостановили операции с валютой из-за санкций США против Московской биржи, в результате которых российская экономика осталась без биржевых торгов долларом и евро.

Как сообщает Frank RG, о прекращении валютных операций объявил банк «Интеза» — дочерняя структура итальянской группы Intesa San Paolo. Банк, входящий в топ-50 в РФ по размеру активов, с 13 июня приостановил конвертацию евро, а также переводы в этой валюте.

В банке — одном из последних западных банков на российском рынке — предложили клиентам забрать валюту со счетов.

Обмен безналичной валюты прекратил также «ОТП Банк» — «дочка» одноименной венгерской банковской группы. В банке, который занимает 28-е место по размеру активов и держит на счетах 37,4 млрд рублей вкладов физлиц, клиенты могут обменять валюту лишь наличными в отделениях.

Решение было принято «в связи с санкционными ограничениями на биржевую инфраструктуру», сообщили Frank RG в пресс-службе банка, добавив, что безналичная конвертация станет доступна только после «решения ряда технических вопросов, связанных с остановкой торгов долларами и евро на Мосбирже».

Безналичную конвертацию доллара и евро с 14 июня также прекратил принадлжежащий «Роснефти» БРР Банк. 13 июня — в первый день без валютных торгов на бирже — операции с валютой также ограничивали Кредит Европа банк» («дочка» турецкого Credit Europe bank), банк «Солидарность», банк «Центрокредит», Сургутнефтегазбанк.

Минфин США в среду, 12 июня, объявил о радикальном расширении финансовых санкций против России, включив в черные списки Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий. С 13 июня биржа остановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом, а ЦБ начал устанавливать официальные курсы валют по данным внебиржевого рынка.

Помимо санкций против биржи, США внесли в SDN-list дочерние структуры крупнейших российских госбанков в Индии и Китае: под санкции попали представительства «Сбера», ВЭБа, оборонного Промсвязьбанка и ВТБ.

Кроме того, в рамках нового санкционного пакета американский Минфин существенно расширил понятие «ВПК России», за сделки с которым банкам по всему миру грозят вторичные меры вплоть до отключения от долларовых платежей. Отныне под определение оборонного комплекса РФ подпадают все подсанкционные российские компании (их более 4,5 тысячи), включая те, что не имеют непосредственного отношения к производству военной продукции.