Швейцарские ученые собираются создать съедобных роботов 7 17.06.2024, 22:01

1,206

Иллюстративное фото

Это разумно.

Роботы традиционно являются неорганичными, долговечными устройствами, а еда — органической, мягкой и биоразлагаемой. Но недавние исследования показывают, что съедобные роботы могут значительно сократить электронные отходы, помочь в доставке питания и лекарств, следить за здоровьем и даже предложить новые гастрономические впечатления, передает «Нове время».

Ученые, занимающиеся проектом, разработали несколько съедобных материалов, которые могут заменить привычные компоненты роботов. Например, желатин может заменить резину, рисовое печенье — пену, а шоколадная пленка — защитный материал для работы во влажной среде. Эти материалы уже используются в создании различных частей съедобных роботов.

В 2017 году исследователи EPFL создали съедобный захват из желатина, который мог удерживать яблоко, а затем быть съеденным. В 2023 году итальянские ученые создали первую перезаряжаемую съедобную батарею, использующую рибофлавин и кверцетин. Эта батарея может работать при безопасном напряжении и питать светодиод в течение 10 минут.

Проект RoboFood также включает разработку съедобных дронов и роботов. В 2022 году был создан дрон с крыльями из рисового печенья, а также частично съедобный катящийся робот с пневматическими желатиновыми ногами.

Однако, перед тем как съедобные роботы станут реальностью, ученым предстоит решить множество задач. Важно понять, как люди и животные будут воспринимать обработанную пищу с автономным поведением. Также требуется разработать полностью съедобную электронику и объединить различные компоненты, использующие электричество и жидкость.

Основная задача заключается в интеграции всех компонентов, их миниатюризации, увеличении срока хранения и улучшении вкусовых качеств съедобных роботов.