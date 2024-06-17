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В Украине ликвидировали российского экс-депутата от партии Путина

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  • 17.06.2024, 22:28
  • 4,768
В Украине ликвидировали российского экс-депутата от партии Путина
Владимир Дмитриев

Единоросс пошел на войну добровольцем.

На войне в Украине погиб бывший российский депутат из Чувашии Владимир Дмитриев. Он являлся членом партии диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает ASTRA.

Отмечается, что Дмитриев ранее был депутатом из Цивильского района в Чувашии. Избирался он от партии Путина «Единая Россия».

При этом СМИ сообщают, что Дмитриев сначала занимался сбором «гуманитарной помощи», а затем пошел на войну добровольцем.

Сообщается, что Дмитриев якобы получил легкое ранение и попал в больницу, которую позже атаковал беспилотник.

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