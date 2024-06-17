В Украине ликвидировали российского экс-депутата от партии Путина

В Украине ликвидировали российского экс-депутата от партии Путина4
- 17.06.2024, 22:28
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Единоросс пошел на войну добровольцем.
На войне в Украине погиб бывший российский депутат из Чувашии Владимир Дмитриев. Он являлся членом партии диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает ASTRA.
Отмечается, что Дмитриев ранее был депутатом из Цивильского района в Чувашии. Избирался он от партии Путина «Единая Россия».
При этом СМИ сообщают, что Дмитриев сначала занимался сбором «гуманитарной помощи», а затем пошел на войну добровольцем.
Сообщается, что Дмитриев якобы получил легкое ранение и попал в больницу, которую позже атаковал беспилотник.