Audi показала новый электрокар на базе Porsche 1 18.06.2024, 11:14

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Топовый вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с.

Представлен новый Audi e-tron GT 2025. Электрический седан прошел модернизацию вслед за собратом Porsche Taycan и поступит в продажу по цене от 126 000 евро. Его подробности раскрыли на официальном сайте Audi.

Седан Audi e-tron GT не слишком изменился внешне. У него несколько иной дизайн передней части, новые бамперы и колесные диски (диаметром до 21 дюйма). Топовый вариант Audi RS e-tron GT performance отличается более агрессивным дизайном и имеет увеличенный диффузор.

Салон Audi e-tron GT претерпел более существенные изменения. Там установили новые руль и передние сиденья, а также обновили графику виртуальной панели приборов. В качестве опций предложили новые варианты внутренней отделки и панорамную крышу с изменяемой степенью тонировки.

Основное внимание уделили силовым установкам Audi e-tron GT 2025. Мощность стандартной версии S выросла до 679 л.с., варианта RS — до 856 л.с., а RS GT performance — до 925 л.с.

Разгон до 100 км/ч теперь занимает от 2,5 до 3,4 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Кроме того, электромобиль Audi e-tron GT получил от Porsche Taycan увеличенную батарею на 105 кВт∙ч. Запас хода вырос до 609 км. Кроме того, максимальную мощность зарядки увеличили до 320 кВт: зарядить электрокар на 80% в таком режиме можно за 18 минут.

Инженеры Audi доработали пневмоподвеску, что уменьшило крены кузова. Среди опций есть управляемые задние колеса и карбоново-керамические тормоза.