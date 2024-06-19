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Нефтебаза в российском Азове горела целые сутки

  • 19.06.2024, 11:01
  • 1,120
Нефтебаза в российском Азове горела целые сутки

Только сейчас удалось локализовать пожар.

Пожар на нефтебазе в городе Азове Ростовской области, начавшийся от удара украинского беспилотника, локализован на площади 3200 квадратных метров спустя, сообщает «Радио Свобода».

В сообщении МЧС отмечается, что пожар был локализован в 5:30 по местному времени. В ведомстве не уточнили, сколько людей и спецтехники привлечено к тушению пожара. Ранее сообщалось о 200 пожарных и 49 единицах спецтехники.

Удар по хранилищу нефтепродуктов в Азове украинские дроны нанесли в ночь на вторник. Местные власти утверждали, что в результате удара загорелся один резервуар, и что жертв и пострадавших нет.

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