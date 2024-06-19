«Голос Америки»: Израиль жестко отреагировал на слова Лукашенко 19.06.2024, 11:14

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Белорусский диктатор стал «членом группы неонацистов».

Лукашенко во время совещания со своим правительством в очередной раз допустил антисемитское высказываение.

Речь шла о том, что инспектор по Витебской области, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брило оказался замешан в коррупционном скандале, и упомянув об этом факте Лукашенко отметил, что фигурантами этого дела являются еще 30 человек. Буквально он сказал следующее: «Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев. Это что у нас особое, привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем... Все одинаковы перед законом. И евреи, и беларусы, и украинцы, русские и поляки».

Эксперты, которых корреспондент «Голоса Америки» попросила прокомментировать эпизод во время совещания Лукашенко со своим правительством, привели и другие примеры его юдофобских изречений.

Заместитель председателя Комитета по европейским делам Сейма Литовской Республики Эмануэлис Зингерис (Emanuelis Zingeris) начал с того, что белорусскому народу никогда не была свойственна ксенофобия, в том числе - антисемитизм. «Хотя немцы и местные коллаборанты устроили резню (в годы Второй мировой войны) почти девяноста процентов евреев, которых называли литваками. А в каунасском и виленском гетто люди говорили: «доберешься до белорусских лесов - может быть, останешься в живых».

А теперь Лукашенко решил повернуть историю вспять и доказать всему миру, что Беларусь является страной расистов и бандитов при власти. И все то, что сам белорусский народ - тысячи интеллигентов и просто добрых людей - высказал в отношении уничтожения половины жителей маленьких городков, с которыми они жили в добрососедстве последние 700 лет, Лукашенко решил разрушить одним ударом. И тем самым присоединиться к немецким крайним правым и став членом подвальной группы неонацистов», - эмоционально выразился литовский парламентарий в беседе с корреспондентом.

По оценке Эмануэлиса Зингериса, своими антисемитскими тирадами Лукашенко продолжил истребление культур разных народов, проживающих на территории Беларуси. Это выражается в закрытии национальных школ - белорусских, польских и литовских. «Он широко раскрывает ворота страны для путинского «русского мира», впустил российскую армию и принял тактическое ядерное оружие для возможного удара по Киеву. А теперь этот неизбранный «президент» взялся за последнее этническое меньшинство в Беларуси, чтобы сделать евреев «козлами отпущения», списав на них все грехи и возродив бациллу антисемитизма», - считает заместитель председателя Комитета по европейским делам Сейма Литвы.

Главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин считает, что реакция на антисемитское высказывание Лукашенко была в Израиле весьма жесткой. Он привел цитату из заявления министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца, который назвал слова Лукашенко о евреях неприемлемыми, возмутительными и антисемитскими, добавив от себя: «И с этим невозможно спорить».

В комментарии отметил, что ничего удивительного в таких репликах белорусского диктатора нет: «Лукашенко не первый раз позволяет себе антисемитские высказывания. Такое были и семь лет назад, и раньше. В какой-то момент он призвал главу Минской области «контролировать своих евреев». И что-то подобное он говорил не единожды. Конечно – это самый настоящий антисемитизм».

По словам главреда «Ежедневного журнала», в израильский МИД вызван посол Беларуси Евгений Воробьев для вручения ему ноты протеста. «Но на самом деле в Израиле мало кому интересно, что там говорит или не говорит Лукашенко. Хотя, конечно, мы тут отслеживаем подобного рода эпизоды, но в нынешнее время их такой вал, что «ложка Лукашенко» мало что добавляет в «этот борщ». Ну, сказал и сказал», - пожимает плечами Александр Рыклин.

Собеседник издания также указывает, что Лукашенко является самым верным на сегодняшний день союзником Путина. «Хотя Беларусь в войну не вступила, но мы же понимаем, что Россия использует эту страну как плацдарм для военных действий против Украины, и это имеет очевидный фон. А антисемитские высказывания просто показывают сущность этого человека, но я не думаю, что подобная «миссия» была возложена на Лукашенко Путиным. Мне сложно себе представить, чтобы в телефонном разговоре Путин сказал бы ему: «Ты там при случае по евреям-то пройдись, а то они совсем берега попутали». Повторю: Лукашенко давно не стесняется продемонстрировать отсутствие у него приверженности правилам хорошего тона. Он человек без тормозов и всегда несет, что ни попадя. Он наверняка считает себя хорошим оратором, и действительно, он может произносить длинные речи на уровне председателя не очень продвинутого колхоза. И мы в очередной раз имели возможность убедиться в том, что он, кончено, антисемит», - заключает Александр Рыклин.