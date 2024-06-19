СМИ: Получены отпечатки пальцев и образцы ДНК человека, убившего польского солдата на границе с Беларусью 19.06.2024, 15:04

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Данные переданы в польскую прокуратуру.

Польские следователи получили отпечатки пальцев и образцы ДНК человека, который в конце мая нанес польскому военному смертельный удар ножом на границе с Беларусью, сообщает RMF FM.

По информации издания, польским экспертам удалось проанализировать некоторые следы, в том числе биологические, оставшиеся на ноже убийцы 21-летнего польского солдата — рядового Первой бронетанковой бригады Польши Матеуша Ситека.

Пока на 100% неизвестно, кому они принадлежат, однако высока вероятность того, что в распоряжении польских следователей оказались отпечатки пальцев и образцы ДНК именно этого человека. Заключение о полученных данных передано в прокуратуру.

В ведомстве отказались сообщать какие-либо подробности экспертизы, однако подтвердили, что получили заключение и что будет назначен дальнейший анализ.

Напомним, инцидент произошел 28 мая на беларусско-польской границе возле Дубиче-Церкевне в Подляском воеводстве. Убийца просунул руку через заграждение и ударил Ситека ножом, прикрепленным к палке, когда рядовой подошел к забору для отражения атаки. Матеуш Ситек умер в Военном медицинском институте в Варшаве 6 июня. МИД Польши потребовал от Беларуси идентификации и выдачи подозреваемого в убийстве польского солдата.