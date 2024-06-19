В Ростовской области РФ разгерметизировался горящий нефтяной резервуар

В Ростовской области РФ разгерметизировался горящий нефтяной резервуар2
- 19.06.2024, 18:11
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Нефтебазу в Азове атаковали дроны.
На нефтебазе в Азове в Ростовской области, где вторые сутки не удается потушить пожар, возникший в результате атаки дрона, произошла разгерметизация резервуара с нефтепродуктами, сообщил губернатор Василий Голубев.
«Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация 2-го резервуара. Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара», — написал глава региона в телеграм-канале.
Голубев около 4 часов утра 18 июня сообщил, что в Азове после атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами.