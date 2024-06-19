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Более 500 человек погибло во время хаджа в Саудовской Аравии

  • 19.06.2024, 20:15
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Более 500 человек погибло во время хаджа в Саудовской Аравии

Большинство — из-за 53-градусной жары.

Не менее 550 человек погибло из-за аномальной жары в Саудовской Аравии во время ежегодного хаджа — паломничества мусульман в Мекку. Об этом сообщает агентство RFI со ссылкой на дипломатические источники.

Известно, что большинство погибших — 323 паломника — были гражданами Египта. Среди жертв также есть четверо человек с паспортами России. Жару называют причиной смерти всех паломников, кроме одного мужчины, который получил сильные травмы во время давки.

К последнему дню хаджа (это сегодня, 19 июня) столбик термометра в Мекке показывал +53 градуса. AFP сообщает, что такое большое число смертей связано, в первую очередь, с тем, что к священному месту приехало много незарегистрированных паломников. Долгое время их всех не могли разместить в волонтерских лагерях — люди оставались под палящим солнцем без воды, еды и кондиционеров.

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