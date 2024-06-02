Армию РФ в Харьковской области раздробили на мелкие группы 2.06.2024, 9:22

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Провал прорыва изменил тактику оккупантов.

на мелкие группы, изменив ее планы В спецподразделении "Омега" рассказали, как российские войска пытаются найти слабые места в обороне ВСУ в Харьковской области.

В Харьковской области Украины российские оккупанты поняли, что план быстрого захвата территорий провалился и теперь меняют тактику.

Об этом интервью «Радио NV» заявил боец ВСУ с псевдонимом Стиг.

Военный из 2-го отдельного подразделения Центра спецназначения «Омега» подчеркнул, что большие навалы тяжелой техники и многочисленных штурмовых групп пехоты Харьковской области прекратились.

Сейчас российские войска в первую очередь направляют на поле боя авиацию, бьют артиллерией, а после засылают небольшие группы штурмовиков от 4 человек.

Стиг подчеркнул, что из-за времени года густая растительность позволяет противнику прятаться, на линию соприкосновения отсылают небольшие группы, чтобы они были еще менее заметны.

Противник пытается закрепиться на позициях, а после этого подтягивает резервы. Боец спецподразделения «Омега» рассказал, что с 12-13 мая вражеские силы больше не пытаются прорваться массированными силами.

Целью же российских оккупантов было пройти как можно дальше, чтобы выйти в зону, из которой можно вести артиллерийский огонь по северной части Харькова.