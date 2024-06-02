Польша вводит дополнительные силы на границу с Беларусью 2 2.06.2024, 10:47

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Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш раскрыл детали.

Минобороны Польши приняло решение активизировать действия, направленные на противодействие актам агрессии против личного состава ВС. Об этом 1 июня после брифинга в штабе 25-й воздушно-кавалерийской бригады в Томашуве-Мазовецком заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Я хотел бы поблагодарить Главнокомандующего Вооруженными Силами и командиров 25-й воздушно-кавалерийской бригады и 6-й воздушно-десантной бригады за эту быструю реакцию, за то, что лучшие люди находятся на границе, защищая Польшу. Это благодарность всем — оперативным войскам, Силам территориальной обороны, сотрудникам полиции и Пограничной охраны, Государственной противопожарной службы, Службы государственной охраны. Спасибо за все действия, которые реализуются для охраны польской границы и обеспечения безопасности Польши», — заявил Косиняк-Камыш после брифинга с командованием, передает пресс-служба Минобороны.

Как отметил глава Минобороны Польши, в последнее время активизировались гибридные атаки на Польшу, продолжающиеся уже несколько лет. Это попытка дестабилизировать ситуацию с безопасностью в Польше и на восточном фланге НАТО. Он отметил, что большинство мигрантов, штурмующих границу, имеют российские визы.

«На польской границе все чаще происходят бандитские нападения и агрессивные нападения на польских солдат, пограничников и полицейских. Они недопустимы, неприемлемы. Просто пересечение границы является нарушением порядка и закона, а физическое нападение недопустимо и будет встречено ответной мерой с нашей стороны», — заверил министр.

Как отметил Косиняк-Камыш, продолжают предприниматься действия по улучшению ситуации на границе и повышению безопасности военнослужащих.

«Перед трагическим событием, которое произошло на прошлой неделе — ранением нашего солдата в результате бандитского нападения, мы приняли решение укрепить границу и ввести дополнительные силы, а также обеспечить солдат дополнительными средствами защиты. Но эти мероприятия необходимо активизировать, поэтому в среду прибыли военнослужащие 25-й воздушно-кавалерийской бригады. Спасибо большое за быстрое выполнение заказа. Спасибо за то, что в течение 24 часов вы собрали лучших солдат, которые служили в Афганистане и Ираке и имеют большой опыт работы в миссии по стабилизации в Косово. И 25-я бригада, и 6-я бригада быстро мобилизовали своих людей, которые сегодня уже находятся на границе. Там же лучшая техника, бронетехника. (…) Готовятся дополнительные полицейские подразделения и полицейское оборудование», – сообщил глава Минобороны Польши.

Глава Минобороны, поблагодарив солдат и офицеров за службу, отметил, что в этой гибридной войне и обороне границы также важна поддержка и участие общества.

Министр напомнил, что одним из элементов гибридной войны является использование дезинформации белорусской и российской сторонами. Он отметил, что атака на Польское агентство печати была попыткой дестабилизировать польское общество.

«Подобные инциденты, к сожалению, призваны вызвать беспокойство, создать ощущение хаоса, чувство паники. Мы должны быть устойчивы к такого рода событиям. Прошу всех проверять информацию, которая появляется в публичном пространстве. Пожалуйста, не верьте, особенно в этом интернет-пространстве, множеству фейковых аккаунтов, созданных только для того, чтобы посеять хаос и неразбериху. В прошлом году мы рассмотрели 80 000 инцидентов в киберпространстве. В этом году их может быть в два раза больше», – сказал глава Минобороны.

Он призвал граждан принять активное участие в противодействии гибридной войне.

«Без участия граждан, без поддержки граждан, без социальной устойчивости мы не сможем эффективно противодействовать этой гибридной войне. (…) Нам нужна общность и единство в этой гибридной войне, направленной против Польши. Нам нужна поддержка солдат и офицеров. Нам нужна социальная устойчивость», – заявил глава Минобороны.