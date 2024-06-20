Пожар на нефтебазе в Ростовской области не могут потушить уже вторые сутки 3 20.06.2024, 8:11

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Появились новые снимки.

В Ростовской области РФ вторые сутки не могут потушить нефтебазу, которую в ночь на 18 июня атаковали украинские дроны. Беспилотники ударили по нефтеналивным терминалам ЗАО «Азовпродукт» и ООО «ДонТерминал». Об этом сообщает издание ASTRA.

О том, что атака была масштабной и нанесла значительный ущерб, свидетельствуют видео с места событий, появившиеся в ночь на 19 июня.

Терминал «Азовпродукт» был полным, так что после атаки дрона там сразу начался пожар. Второй терминал оказался пустым. Мощный пожар удалось локализовать, но не затушить до конца. После местные власти сообщили, что произошла разгерметизация второго резервуара.

На местном Telegram-канале также появилось видео, снятое непосредственно на самой нефтебазе. Снимающий за кадром (возможно работник нефтебазы, или пожарный) подробно рассказывает, что беспилотников было три. Один врезался в лестницу на резервуаре и не пробил его, второй прошел слишком высоко, сбив ограждение, а третий попал прямо в цель, пробив резервуар, и повредив осколками резервуар за ним, после чего начался пожар.

«Вот запчасти этой приблуды… стопудово запускали его откуда-то отсюда, свои же», — резюмирует свои наблюдения автор видео, показывая обломки дрона.

Напомним, дроны Службы безопасности Украины атаковали нефтебазы «Азовская» и «Азовнефтепродукт» в Ростовской области РФ в ночь на 18 июня. Обе нефтебазы насчитывают 22 резервуара с топливом.