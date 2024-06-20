Белоруску, осужденную в Польше за шпионаж, арестовали 8 20.06.2024, 12:03

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Девушка не скрывалась, как предполагали СМИ.

В Польше арестовали белоруску, осужденную на 13 месяцев за шпионаж. Ей осталось отсидеть еще несколько месяцев, пишет издание Fakt.

Из всех 16 установленных членов шпионской сети Мария получила самое незначительное наказание. Как и большая часть обвиняемых, она признала вину и согласилась на добровольное отбытие срока.

После объявления приговора ее отпустили на свободу до времени отбытия наказания (к тому моменту она уже успела отсидеть около девяти месяцев, поскольку была арестована до суда) и подала заявление об условно-досрочном освобождении.

Но как сообщали медиа, не явилась на заседание суда, и в итоге он постановил вернуть девушку под стражу. Ей предстоит отбыть еще около трех месяцев наказания, после чего ее могут депортировать.

Однако девушка вряд ли скрывалась, как предполагали некоторые медиа. Она приходила в суд поддержать своего молодого человека — 30-летнего белоруса Владислава П. Процесс над ним еще продолжается.

Марию обвинили в том, что она предоставила свой счет для перевода денег шпионам, а также помогала расклеивать листовки, направленные на разжигание в польском обществе неприязни к украинцам и помощи Украине.