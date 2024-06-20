Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы 1 20.06.2024, 12:15

Анджей Почобут

Решение было принято единогласно.

Один из лидеров независимого Союза поляков в Беларуси, политзаключенный и журналист Анджей Почобут сегодня был признан почетным гражданином Варшавы.

Решение об этом было единогласно принято на 6-й сессии Рады Варшавы, сообщает Charter97.org со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания.

С инициативой о присвоении Анджею Почобуту звания почетного гражданина Варшавы выступил депутатский клуб Гражданской Коалиции (Koalicja Obywatelska) в Раде Варшавы.

Анджей Почобут — один из лидеров независимого Союза поляков в Беларуси, историк и журналист. Неоднократно преследовался режимом Лукашенко, в том числе за публикацию статей на сайте Charter97.org.

Политзаключенного задержали 25 марта 2021 года. За публикацию о событиях сентября 1939-го журналиста обвинили в «разжигании вражды по национальному признаку» — так власти оценили то, что он назвал агрессией нападение СССР на Польшу.

Также в материалах уголовного дела фигурировали заявления журналиста в защиту польского меньшинства в Беларуси, статья о подавлении белорусских протестов в 2020-м и текст 2006 года об одном из командиров польского антикоммунистического подполья на Гродненщине.

8 февраля 2023 года Почобут был осужден на 8 лет колонии усиленного режима. В ответ Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники» на границе с Беларусью.

Политзаключенному неоднократно предлагали написать прошение о помиловании, но он отказался.

МИД Польши не раз требовал от властей Беларуси немедленно освободить Анджея Почобута.