Лукашенко завидует КНДР

Лукашенко завидует КНДР5
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 20.06.2024, 12:43
- 2,620
Такую «народную любовь» еще нужно поискать.
Визит Путина в КНДР стал мемом. Тот, кто мнил себя гением многоходовок и еще недавно заставлял ждать себя руководство ведущих держав и наиболее уважаемых международных организаций, сидел в позе просителя перед мировым изгоем.
Свита окурка покорно выполняла требования северокорейского протокола, а ведь это тоже крайне гордые и наглые персонажи. Надо присесть – присели, нужно покинуть помещение – и армянская лошадь, потупив взгляд, покорно покидает, не взбрыкнув.
Все это зеркалят и в Минске, но на более комичном уровне. Премьер-министр Эсватини – один из тех, кого в центре Европы не замечали 30 лет, а теперь один из самых почетных гостей.
Тем не менее, нужно понимать, что как бы комично не выглядело стратегическое партнерство России и КНДР или вечная белорусско-эстватинская дружба, зло объединяется и перестает стесняться.
Теперь не нужно искать доказательства того, что Россия использует снаряды и ракеты из КНДР в войне против Украины, а они не будут скрывать этот факт. Ведь установлено стратегическое партнерство в военной сфере. Там же «мирный атом» и все «прелести», которыми могут обмениваться нищие диктаторы.
Если ранее два брата — Лукашенко и Путин — смеялись над КНДР и чурались сотрудничества, то теперь завидуют. Такую «народную любовь» еще нужно поискать. И главная проблема в том – что они будут искать. Огромным заблуждением оказалось считать, что, в общем-то, в европеизированных странах, переживших ужасы сталинизма и фашизма, невозможно построить новые концлагеря. Можно и в масштабе всей страны.
Telegram-канал «Ник и Майк»