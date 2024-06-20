Лукашенко завидует КНДР 5 Telegram-канал «Ник и Майк»

20.06.2024, 12:43

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Такую «народную любовь» еще нужно поискать.

Визит Путина в КНДР стал мемом. Тот, кто мнил себя гением многоходовок и еще недавно заставлял ждать себя руководство ведущих держав и наиболее уважаемых международных организаций, сидел в позе просителя перед мировым изгоем.

Свита окурка покорно выполняла требования северокорейского протокола, а ведь это тоже крайне гордые и наглые персонажи. Надо присесть – присели, нужно покинуть помещение – и армянская лошадь, потупив взгляд, покорно покидает, не взбрыкнув.

Все это зеркалят и в Минске, но на более комичном уровне. Премьер-министр Эсватини – один из тех, кого в центре Европы не замечали 30 лет, а теперь один из самых почетных гостей.

Тем не менее, нужно понимать, что как бы комично не выглядело стратегическое партнерство России и КНДР или вечная белорусско-эстватинская дружба, зло объединяется и перестает стесняться.

Теперь не нужно искать доказательства того, что Россия использует снаряды и ракеты из КНДР в войне против Украины, а они не будут скрывать этот факт. Ведь установлено стратегическое партнерство в военной сфере. Там же «мирный атом» и все «прелести», которыми могут обмениваться нищие диктаторы.

Если ранее два брата — Лукашенко и Путин — смеялись над КНДР и чурались сотрудничества, то теперь завидуют. Такую «народную любовь» еще нужно поискать. И главная проблема в том – что они будут искать. Огромным заблуждением оказалось считать, что, в общем-то, в европеизированных странах, переживших ужасы сталинизма и фашизма, невозможно построить новые концлагеря. Можно и в масштабе всей страны.

Telegram-канал «Ник и Майк»