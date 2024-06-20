Китай построит железную дорогу в обход Беларуси 5 20.06.2024, 16:42

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Кыргызстан и Узбекистан договорились с Пекином.

Две бывших советских республики в Центральной Азии — Кыргызстан и Узбекистан — договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европу, которая пойдет в обход России и Беларуси, пишет The Moscow Times.

Соглашение по проекту, который Пекин, Бишкек и Ташкент обсуждали на протяжении 27 лет, стороны подписали 6 июня в Пекине, а строительство должно начаться в октябре. Железнодорожная магистраль протяженностью 450–500 км станет частью глобальной инициативы Китая «Один пояс — один путь».

«Эксперты отмечают, что годовой объем грузоперевозок достигнет 15 млн тонн, а срок доставки товаров конечным потребителям сократится на 7 дней. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы», — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Дорога будет проходить от Кашгара в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая через Торугарт, Макмал и Джалал-Абад в Кыргызстане до Андижана в Узбекистане. Дальше магистраль соединится с дорогами других стран Центральной Азии, откуда грузы пойдут в Каспийское море, в Турцию и до Европы.

В парламенте Кыргызстана, по территории которого пройдет основная часть маршрута, 19 июня ратифицировали соглашение с Китаем и Узбекистаном о строительстве дороги. Для прокладки кыргызского участка магистрали между странами будет создана совместная проектная компания (СПК). Китаю в ней будет принадлежать 51%, а Кыргызстану и Узбекистану достанется по 24,5%.

При этом Кыргызстан заключит отдельное инвестиционное соглашение с СПК, которая построит дорогу и будет ее эксплуатировать, пока не вернет вложения. О том, в течение какого времени СПК будет использовать железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан, официально не сообщается. Непосредственно строительством займется China Railway International. Стоимость проекта оценивается примерно в $8 млрд.

«Следует отметить, что железная дорога соединяет Китай и страны Центральной Азии, а также открывает путь новым транспортным маршрутам в Европу и страны Персидского залива. Это, несомненно, окажет положительное влияние на торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами», — подчеркнул президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он оценил потенциальный доход республики от работы железной дороги в $200 млн в год.

До сих пор грузы из Китая в Европу шли по железной дороге через Казахстан, Россию и Беларусь. Однако с начала войны в Украине некоторые компании перестали использовать российскую территорию для транзита, отмечал вашингтонский аналитический центр Jamestown Foundation.

«Для Китая важен другой путь выхода на Запад и Восток, кроме России. Маршрут через Россию больше не безопасен. Дорога в Европу может быть внезапно закрыта, как и ранее. Поэтому для Китая очень важно осваивать новый путь», — говорит эксперт по Центральной Азии Давид Канкарини.

Россия «не в восторге» от этого проекта, но она не может открыто выступить против него, отмечает директор аналитического центра Central Asia Due Diligence в Лондоне Алишер Ильхамов. «В противном случае она пойдет на конфликт с Китаем. Сейчас же Китай является союзником, защищающим Россию. Поэтому в Москве нет особого энтузиазма», — заключил Ильхамов.