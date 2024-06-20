Путин заявил о готовности «идти до конца» в Украине 3 20.06.2024, 22:07

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Диктатор РФ анонсировал пересмотр ядерной доктрины.

Россия намерена пересмотреть свою ядерную доктрину и готова «идти до конца» в Украине, заявил диктатор РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визитов в КНДР и Вьетнам.

Страны Запада, по словам Путина, «все время повышают градус, эскалируют ситуацию» хотят добиться «стратегического поражения России на поле боя».

Однако для России стратегическое поражение будет означать «прекращение ее государственности» и «конец тысячелетней истории Российского государства», заявил Путин.

«А тогда встает вопрос — а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» — задался вопросами диктатор и добавил: «Это элементарная формальная логика».

По словам Путина, в настоящий момент российские власти думают о том, что можно «поменять в ядерной доктрине», которая в действующей редакции допускает применение ядерного оружия в случае угрозы существования государства.

Будущий пересмотр доктрины связан с тем, что Запад рассматривает возможность понижения порога применения ядерного оружия, а также разрабатывают взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, сказал Путин.

При этом вносить в доктрину возможность превентивного ядерного удара, по словам президента, пока не планируется. «Превентивный удар нам пока не нужен, потому что в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен», — сказал Путин.

Россия, по его словам, готова «хоть завтра» начать переговоры о мире в Украине на основе предложений, которые «лежат на столе». 14 июня Путин потребовал, чтобы Украина вывела войска со всех территорий, которые Россия объявила своими, отказалась от планов вступить в НАТО. Кроме того, Запад должен отменить все санкции против России, настаивал президент.

Эти предложения не были услышаны, но такая реакция была ожидаемой, сказал Путин. «Я не думаю, что такой нигилизм в отношении наших предложений будет оставаться вечно, наверняка будет что-то меняться, в том числе будут меняться и наши условия в зависимости от ситуации на земле», — добавил он.