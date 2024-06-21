СМИ опубликовали перехват разговора, на котором российский командир отдает приказ обезглавить бойца ВСУ 21.06.2024, 5:13

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Военное преступление было совершено оккупантами 17 июня.

«Украинская правда» опубликовала перехваченный разговор российского командира, который отдает приказ оккупантам обезглавить военнослужащего ВСУ.

Как отметили в издании, аудиозапись разговора предоставил их собеседник в разведывательном подразделении одной из бригад, которая держит оборону на Донецком направлении.

Военное преступление было совершено 17 июня 2024 года возле Старомайорского Волновахского района Донецкой области. Руководитель одного из подразделений оккупантов отдал приказ не брать в плен украинских военных, а на месте обезглавливать их.

На аудиозаписи оккупант с лексикой требует отрезать военному голову и «насадить на кол», чтобы запугать других бойцов ВСУ.

«Автоматы американские, на*уй. Все забрать, документы, деньги, на.й. Золото, бриллианты, зубы выковырять, голову отрезать и мне принести…», — говорит оккупант.

18 июня генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что российские оккупанты в Донецкой области обезглавили украинского военного. По данным генпрокурора, российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военных и вместо этого убить их путем обезглавливания.