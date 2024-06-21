Семь примеров пещерного хамства Лукашенко 3 21.06.2024, 9:40

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Диктатору напомнили о его уровне.

На днях Лукашенко вновь негативно высказался о белорусах. Сайт UDF напоминает, как диктатор не раз проявлял свое хамство по отношению к гражданам страны.

«Вы видели, как работают китайцы. Конечно, наши не работают так и работать, наверное, не будут»

Самое свежее заявление Александра Лукашенко, которое он сделал 19 июня во время встречи с председателем ФПБ Юрием Сенько.

«И вы видели, как работают китайцы. Конечно, наши не работают так и работать, наверное, не будут. Но если бы мы близко были к работе и объемам, которые выполняют китайские рабочие, я думаю, мы бы в несколько раз богаче были», – сказал диктатор.

Любопытно, что это не первое сравнение Лукашенко белорусов с китайцами. В 2011 году он говорил:

«Они за 20 лет совершили гигантский рывок в своем развитии. У нас же от Советского Союза самая передовая часть экономики осталась. У нас есть база, и сегодня она не утеряна. Чего не хватает? Не хватает китайского трудолюбия и ответственности! Как хотите, так и понимайте меня. Организованности! Там все знают, что делать. Они знают, что больше поработаешь, больше заработаешь».

«Как мне было стыдно за белорусский народ»

Кстати, в том же 2011-м у Лукашенко было заявление и похлеще. Диктатор тогда не стал извиняться перед народом за валютный кризис, а переложил отвественность на граждан.

«Как мне было стыдно за беларусский народ, когда я приехал в Казахстан и меня все спрашивали, что происходит в Беларуси, почему пустые полки в магазинах. Мне стыдно было впервые за свою долголетнюю президентскую историю за часть людей, которые создали этот ажиотаж. Ведь нас воспринимают вообще, как дикарей!», – не постеснялся сказать Лукашенко.

«Наш народец побежал в обменные пункты»

Еще через два года дал характеристику белорусскому народу, которую ему припоминают до сих пор.

«Но в последние месяцы, я смотрю, наш народец побежал в обменные пункты. Ну, бегите, бегите! Будет спрос на валюту большой — будет обесцениваться беларусский рубль со всеми вытекающими последствиями», – обвинил Лукашенко граждан страны.

«Другого народа нет, и не такой уж плохой у нас народ»

В 2019 году диктатор дал невысокую оценку белорусскому народу при общении с чиновниками.

«Не допускайте хамства по отношению к людям, потому что много жалоб. Не надо их отпихивать. Другого народа нет, и не такой уж плохой у нас народ», – сказал диктатор вертикальщикам.

«А сейчас они ломятся в двери посольств наших, звонят в МИД»

В марте 2020 года, во время начала пандемии Лукашенко негативно высказался о многочисленных гражданах Беларуси, которые просили свое правительство вернуть их га родину.

«А сейчас они ломятся в двери посольств наших, звонят в МИД: заберите нас. Но мы не можем 10 тысяч в один день забрать», — сказал диктатор.

«Управляли нашими, извините меня, овцами»

В августе 2020 года Лукашенко не простил белорусам, что они не согласились с фальсификацией результатов президентских выборов и насилием против протестующих.

«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», – высказал свою версию диктатор.

Затем он называл граждан «наркоманами» и «проститутками».

«Наши люди порой требуют от власти то, что власть делать не должна»

В марте текущего года Лукашенко фактически договорился до того, что власти не должны отрабатывать выплаченные в бюджет налоги.

«Наши люди порой требуют от власти то, что власть делать не должна. Ну такие люди, такой народ, и другого у нас не будет — это понятно… Все кричат: в Минске дворы плохие – канавы, ямы. Мы это понимаем. Быть не должно. Но надо и понимать: для того, чтобы сделать в Минске одномоментно все дворы (что мы начали, конечно, делать — никуда от этого не уйдешь), надо понимать, что мы из какой-то деревни заберем деньги. Лишних денег не бывает», – сказал диктатор.

И предложил минчанам… скинуться, если они хотят быстро решить проблему с благоустройством дворов (мол, пусть 2% расходов на работы возмещают жители, остальное — государство).