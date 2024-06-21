Путин начал готовить россиян к провалу армии РФ под Харьковом 21.06.2024, 10:12

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Глава Кремля сделал неоднозначное заявление во Вьетнаме.

Армия РФ, начавшая 10 мая наступление в приграничных районах Харьковской области, спустя почти полтора месяца боев полностью увязала, не сумев достичь цели по созданию так называемой «санитарной зоны», о которой неоднократно заявляли в Кремле, пишет dialog.ua.

ВСУ не только надежно держат оборону, не позволяя врагу продвинуться вглубь украинской территории и подойти ближе к Харькову, но и успешно контратакуют, например в Волчанске.

Контрнаступательные действия украинской армии на севере Харьковщины признал и российский диктатор Владимир Путин, который, похоже, уже начал готовить российское общество к провалу российского наступления на этом направлении.

Находясь с визитом во Вьетнаме, Путин заявил, что Украина якобы намерена выбить российскую армию с Харьковщины «любой ценой».

Как утверждает глава Кремля, такую задачу перед Киевом якобы ставят США и европейцы перед саммитом НАТО в Вашингтоне и президентскими выборами в Америке.

«А я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем говорю... Посмотрим, что будет происходить», - заявил он в комментарии российским СМИ.

На самом же деле высказывания Путина выглядят как попытка оправдаться за провальную операцию армии РФ на Харьковщине и подготовка информационного поля к тому, что российские войска в итоге будут выбиты с Харьковской области.