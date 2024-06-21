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Лошадь на старте

  • Anti-Colorados, Defence-Line
  • 21.06.2024, 13:26
  • 3,462
Лошадь на старте

Си еще пожалеет, что связался со свихнувшимся коротышкой.

Во время прохождения службы в совковой армии, что было более 40 лет назад, в моей части был колоритный начальник штаба, который вполне мог бы играть в комедиях, где персонаж не должен улыбаться ни при каких обстоятельствах. За два года я ни разу не видел улыбки на его лице. Зато он сам придумывал какие-то афоризмы, которые иногда публику доводили до слез. В общем, кроме него я больше никогда не встречал выражения: «Плохая (на самом деле – другое слово) лошадь всегда со старта хорошо (на самом деле – другое слово) берет». Глядя на него, было непонятно, где он и где лошади и вообще, видел ли он хоть раз, как лошадь берет. Со старта. Тем не менее, выражение запомнилось своей бестолковостью и вроде бы ему не было применения, вплоть до последнего времени.

Но вот спустя годы, именно этим выражением можно охарактеризовать амбиции Китая, который так бодро и напористо стал топырить пальцы, уже не скрывая своих амбиций на мировое лидерство. Но потом экономика забуксовала и все оказалось не таким уж и однозначным. А самое неприятное во всем этом оказалось то, что в свое время, Китай высосал все более или менее полезные военные наработки совка и создал свое оружие примерно в такой же парадигме. При этом китайцы что-то докрутили, допилили, допаяли и достругали, но всё равно, в основу своих изделий заложили примерно те же ДНК, что и федерация. А сейчас весь мир наблюдает за тем, какое фиаско терпит российское железо.

Но и этим неприятности не ограничились. Дело в том, что война в Украине показала превосходство Западного оружия над российским, причем – не самого нового, над новейшим оружием лаптей. А ведь именно у Запада Китай хотел оспаривать лидерство, в том числе угрозой применения или даже с применением оружия. И вот теперь получается, что железа наклепали много, сами поверили в его превосходство, а теперь ВСУ на практике показывает ошибочность такого представления о реальности. И теперь неважно, что там сам Китай думает о своем оружии, важно то, что теперь знают оппоненты и не всегда Запад.

Давнее противостояние с Индией всегда имело странное свойство. И китайцы, и оппоненты – индусы, в общем-то имели примерно одинаковое оружие, родом из совка. Но у Китая его больше, поскольку его стремительный рост начался раньше, а теперь Китай явно тормозит, а Индия – набирает обороты. Причем, не только экономические и демографические, но и военные. Вооруженные силы Индии явно начали переформатирование и перевооружение, причем – к набору оборотов экономики, а также – вооруженных сил, все сильнее прикладывают руку те, против кого Китай только что яро топырил пальцы.

Мы не раз писали о том, как индусы вышибли из тендеров россиян, хотя десятилетиями покупали у них оружие. И вот похоже на то, что еще один огромный контракт уходит на Запад, причем – навсегда. Дело в том, что индусы приняли решение перевооружить свои сухопутные войска вместо явно уже бесполезных БМП-2 на что-то новое. И вот россиянам даже не предложили высказать свои соображения на этот счет. Вот как это выглядит, согласно их прессе:

«Индия планирует заменить более 2000 стоящих на вооружении ее армии боевых машин пехоты БМП-2 российской разработки американскими бронетранспортерами Stryker последнего поколения… Предполагается, что на первом этапе Нью-Дели закупит какое-то количество Stryker в рамках американской программы зарубежных военных продаж (FMS), затем страны наладят их совместное производство в Индии. Заключительным этапом сотрудничества должна стать разработка будущих версий этих машин. Бронетранспортеры Stryker будут адаптированы к условиям индийской местности, включая высокогорные районы восточный Ладакх и Сикким».

Вот так. Си с Путиным пытались гнуть пальцы и обещать кузькину мать, но судьба распорядилась иначе и похоже на то, что дедушка Си еще пожалеет, что связался со свихнувшимся коротышкой. А ведь он только начал надувать щеки и делать «козу» на пальцах…

Anti-Colorados, Defence-Line

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