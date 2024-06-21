Мосбиржа объявила о принудительной конвертации долларов и евро в рубли 1 21.06.2024, 17:37

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Россияне не могут вернуть валюту.

Попавшая под американские санкции Московская биржа не сможет вернуть клиентам валюту, застрявшую на счетах в Национальном клиринговом центре — «дочке» биржи, которая отвечает за регистрацию сделок на ее рынках, пишет The Moscow Times.

Валютные остатки в долларах США и евро, биржевые торги которыми были остановлены 13 июня, будут возвращены в российских рублях, сообщила биржа в четверг. Речь идет о валютном обеспечении, которое брокеры хранили на счетах в клиринговом центре, следует из сообщения биржи. Его вернут рублями до 28 июня по так называемому «центральному курсу» НКЦ на 13 июня, уточняет торговая площадка: это 89,22 рубля за доллар и 95,7974 рубля за евро.

Валюта, которую российские граждане и компании держали на брокерских счетах, может и не попасть под блокировку и, как следствие, принудительную конвертацию, объясняла биржа ранее. Заблокированы оказались примерно 5% валютных средств, оценивал «Цифра брокер». Компания вместе с другими крупными брокерами, включая «дочку» Райффайзенбанка, «Финам» и БКС, 13 июня объявила, что приостанавливает вывод долларов и евро со счетов, который, впрочем, вскоре был возобновлен.

Спустя неделю на бирже возникли проблемы с выводом китайских юаней, сообщила в пятницу брокерская компания «Синара». Их причина — в санкциях против биржи и НКЦ, объяснили в «Синаре», добавив, что вводят временные ограничения на юаневые операции для своих клиентов. Сама биржа заверила, что операции с юанями «проходят в штатном режиме» и без задержек по списанию и зачислению средств.

Московская биржа 12 июня была внесена в «черные списки» американского Минфина со своими ключевыми расчетными структурами — НКЦ и Национальным расчетным депозитарием (НРД). На следующий день на бирже остановились торги долларом США, евро и гонконгским долларом, а ЦБ начал устанавливать официальные курсы по сделкам внебиржевого рынка.

Де-факто единственной иностранной валютой, доступной для торгов, остался китайский юань. Но юаневые торги вскоре могут быть остановлены, сообщал Bloomberg источник, близкий к ЦБ РФ. По его словам, китайские банки, обеспечивающие такие сделки, вероятнее всего, будут постепенно сворачивать операции с биржей из-за угрозы вторичных санкций США.