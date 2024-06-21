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В России посадили в тюрьму бизнесмена, отмывавшего деньги Лукашенко

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  • 21.06.2024, 20:35
  • 3,306
В России посадили в тюрьму бизнесмена, отмывавшего деньги Лукашенко
Юрий Савяк

Через его фирмы проходили деньги «кошелька» диктатора.

В Москве вынесен приговор бизнесмену Юрию Савяку, который, как пишет близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», долгое время был задействован в схемах по пополнению личного кошелька Лукашенко. Также был вынесен приговор его деловому партнеру Ольге Крыкановой. Они признаны виновными  в хищении путем мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). Савяк и Крыканова получили по шесть лет лишения свободы.

В Австрии на этих персон также возбуждено дело, фигурантом которого является президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Юрий Савяк владеет рядом австрийских компаний, в том числе S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH, которые были задействованы в сложных схемах. С одной стороны, партнерами Савяка являлись президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и авторитетный бизнесмен Анзор Аксентьев (Анзор Кикалишвили).

А с другой стороны — два совладельца белорусского концерна «Трайпл» Юрий Чиж и Владимир Япринцев, многократный чемпион мира по самбо. Через австрийские фирмы легализовывали сомнительные средства. На момент событий  Юрий Чиж был не только олигархом № 1 Беларуси. Он еще являлся соседом Александра Лукашенко в поселке Дрозды, сопровождал правителя в поездках в Сочи и Эмираты, помогал диктатору собирать картошку и арбузы. Являлся наперсником, кошельком и распорядителем части имущества Александра Лукашенко.

Потом некогда дружный коллектив погряз в финансовых разборках, в результате которых Мамиашвили и Аксентьев получили долю Япринцева в «Трайпл». Япринцев и его сын были отправлены КГБ Беларуси в тюрьму. Следом в тюрьму попал и Чиж, оказавшейся в опале у Лукашенко.

Впрочем, сидели они недолго. Разборки из-за денег продолжаются до сих пор, даже Аксентьев и Мамиашвили поругались друг с другом. Дело в отношении Савяка напрямую связано с событиями времен, когда «Трайпл» являлся кошельком Лукашенко.     

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