закрыть
21 июня 2024, пятница, 22:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский «Туполев» развивает сотрудничество с Минским заводом гражданской авиации

1
  • 21.06.2024, 22:06
Российский «Туполев» развивает сотрудничество с Минским заводом гражданской авиации

Оба предприятия под санкциями.

Российское предприятие «Туполев» намерен развивать корпоративные связи с Минским заводом гражданской авиации № 407, сообщает российская «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), пишет «Позiрк».

Отмечается, что на белорусском предприятии планируется производить ряд компонентов для пассажирских самолетов Ту-214 и окрашивать эти воздушные суда.

Ранее «Туполев» и 407-й завод сотрудничали в области ремонта и модернизации самолетов Ту-134.

Минский завод гражданской авиации расположен на территории национального аэропорта Минск. В третью годовщину сфальсифицированных президентских выборов 2020 года предприятие попало под очередные санкции Соединенных Штатов Америки.

На «Туполев» распространяются ограничительные меры США, Евросоюза, Японии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся
ГУЛАГ залили хлоркой, но он вернулся Ирина Халип
Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский