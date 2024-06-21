Российский «Туполев» развивает сотрудничество с Минским заводом гражданской авиации 1 21.06.2024, 22:06

Оба предприятия под санкциями.

Российское предприятие «Туполев» намерен развивать корпоративные связи с Минским заводом гражданской авиации № 407, сообщает российская «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), пишет «Позiрк».

Отмечается, что на белорусском предприятии планируется производить ряд компонентов для пассажирских самолетов Ту-214 и окрашивать эти воздушные суда.

Ранее «Туполев» и 407-й завод сотрудничали в области ремонта и модернизации самолетов Ту-134.

Минский завод гражданской авиации расположен на территории национального аэропорта Минск. В третью годовщину сфальсифицированных президентских выборов 2020 года предприятие попало под очередные санкции Соединенных Штатов Америки.

На «Туполев» распространяются ограничительные меры США, Евросоюза, Японии.