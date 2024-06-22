В Беларуси осудили милиционера из элитного подразделения, который ходил по деревне в странном виде 7 22.06.2024, 8:55

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Он доносил на протестующих в 2020-м.

Игорю Шкреду 49 лет. Он окончил Белорусский национальный технический университет. После университета более 10 лет отработал в компании «Лицстройпроект» инженером-технологом.

Впоследствии Шкред устроился в Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД. Это элитное подразделение, которое занимается прослушкой, слежкой (в том числе и за самими милиционерами), тайно просачивается в дома и машины. О том, кто служит в департаменте, неизвестно даже самим милиционерам — сведения о них в базах скрыты и легендированы, они пользуются паспортами прикрытия, пишет nashaniva.com.

В 2020-м Шкред доносил на протестующих. В базах «Черной карты Беларуси» два доноса — «на крыше дома висит бело-красно-белый флаг» и «возле гимназии на стадионе бчб-флаги».

Но произошел конфуз. 17 июня 2023 года Шкред поехал в деревню, похоже, выпивал. И решил… походить там в одной майке, без трусов.

Обнаженный, он «радовал» сельчан целый день, несколько раз ходил в таком виде в магазин, первый раз в 9:08, а в последний — в 17:58. На замечания людей, которые просили его не ходить голым, похоже, реагировал нецензурно — в судебном постановлении это аккуратно сформулировано как «свидетель объяснил, что своим вызывающим поведением Шкред хотел противопоставить себя обществу». Проигнорировал он и продавщицу, которая несколько раз «обратила внимание на его обнаженные половые органы». Не огорчила его и камера на магазине.

Сельчане вызвали милицию и таки заставили Шкреда надеть шорты.

В суде он говорил, что ходил голый, потому что купался и его шорты были мокрые. Все свидетели показали, что делали ему замечания, но он их игнорировал. Также солгал насчет шортов — свидетель показал, что когда заставил милиционера одеться, они были абсолютно сухие.

Согласно приговору от 30 августа 2023, Шкред, «желая продемонстрировать свои действия неограниченному кругу лиц, умышленно демонстрировал обнаженные половые органы». Его могли приговорить к трем годам колонии, но суд дал лишь 150 базовых величин штрафа. В СИЗО Шкреда не держали.

Следующий раз его судили в ноябре 2023 года. Тогда он повредил имущество какого-то человека в незначительном размере. За это ему могли дать до 30 базовых штрафа.