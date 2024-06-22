WP: ВСУ могут бить оружием США на 100 километров вглубь России 22.06.2024, 11:51

Это не позволяет наносить удары по ключевым российским авиабазам.

Разрешение США на удары по российской территории привело к уменьшению количества российских атак на Украину, но все еще ограничивает радиус действия настолько, что это не позволяет Украине наносить удары по ключевым российским аэродромам.

Как пишет The Washington Post, по словам двух украинских чиновников, США запретили Украине вести огонь на расстоянии более 100 километров от границы.

В то же время в США заявили, что утверждение украинцев о менее чем 100 километрах неверно.

«США согласились разрешить Украине вести огонь из предоставленного США оружия по территории России в тех местах, где российские войска наступают, чтобы попытаться захватить украинскую территорию», - заявил представитель Пентагона майор Чарли Дитц.

«Речь идет не о географии или определенном радиусе, но если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, Украина имеет возможность нанести ответный удар по силам, которые бьют по ней через границу».

Также, по его словам, Украине разрешено использовать поставленные США системы ПВО для нанесения ударов по российским самолетам, «если они собираются обстрелять воздушное пространство Украины».

В то же время, пишет WP, украинские военные не считают, что у них есть такая свобода действий, как это следует из заявлений представителей Белого дома и Пентагона. И результаты украинских ударов за три недели, прошедшие с тех пор, как Вашингтон разрешил Украине бить своим оружием по территории РФ, подтверждают описание украинской стороной значительно ограниченного диапазона.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, после снятия американских ограничений ситуация в городе значительно изменилась. Тем не менее, по словам мэра, его город по-прежнему находится «под постоянной угрозой», исходящей от планерных бомб, которые Россия сбрасывает с самолетов.

Обычно они сбрасываются с расстояния более 15 миль за российской границей, но самолеты взлетают с баз, расположенных гораздо дальше, за пределами утвержденной США дальности удара.

«Сейчас, по словам официальных лиц, неспособность Украины сдерживать атаки российских планерных бомб является главным недостатком эффективного в остальном изменения политики США», - пишет WP.

Изменение, внесенное Байденом, позволило Украине нацеливаться на районы, где сосредоточена техника, и места, откуда наносятся ракетные удары по территории Украины, сказал Денис Ярославский, командир разведывательного батальона 57-й украинской бригады.

«В то же время это не сильно изменило ситуацию непосредственно на линии фронта», - добавил он.