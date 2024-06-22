США закрывают российский визовый центр и лишают дипломатов РФ привилегий 2 22.06.2024, 15:42

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У российских дипломатов отберут «карточки освобождения от налога».

В США закрывают российский визовый центр и лишают российских дипломатов налоговых привилегий. Как сообщает «Радио Свобода», об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По словам посла, закроются оба отделения визового центра – в Вашингтоне и Нью-Йорке. Антонов пожаловался, что «теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка».

Кроме того, он сообщил, что у российских дипломатов отберут «карточки освобождения от налога». Дипломат также отметил, что Россия рассмотрит возможные ответные меры.