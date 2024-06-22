Сербия экспортировала Украине оружия на 800 миллионов евро 4 22.06.2024, 17:31

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Александр Вучич

Об этом заявил президент страны Вучич.

Объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые поступили в Украину через третьих лиц, составил примерно €800 млн, согласно оценкам, которые публикует Financial Times.

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что цифра соответствует «приблизительным показателям», заявив в интервью изданию, что это — сумма, «может быть, за два или три года, что-то в этом роде».

Он подчеркнул, что продажа боеприпасов — возможность для бизнеса и часть экономического возрождения Сербии.

Вучич отметил, что у Сербии есть прекрасная возможность, поскольку производимое ей оружие дешевле западного, и сказал, что общий объем экспорта сербских боеприпасов может увеличиться.