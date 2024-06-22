Анджей Дуда отправился в Китай, где будет говорить и о Беларуси 22.06.2024, 18:50

АНДЖЕЙ ДУДА

Фото: PAP

В том числе о железнодорожных маршрутах, проходящих через Беларусь.

Президент Польши Анджей Дуда отправился с официальным визитом в Китай. Важнейшие вопросы, которые будут обсуждаться во время этого визита, — безопасность и экономика.

Как сообщила пресс-служба польского президента, во время пребывания в Китае у Дуды запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой правительства этой страны Ли Цяном. Также польский лидер примет участие в летнем Всемирном экономическом форуме в Даляне и в польско-китайском экономическом форуме в Шанхае.

Перед отправлением в Китай на специальном брифинге Анджей Дуда отметил, что в этом визите очень важным будет политический компонент.

«Мы имеем войну в Украине, а также гибридную атаку Беларуси на польскую границу, где белорусские власти уже три года постоянно толкают нам мигрантов, заставляя их пытаться незаконно пересечь границу», — отметил польский президент.

Одна из важнейших идей Китая — это так называемая инициатива Пояса и Пути, включающая создание транспортных путей, которые позволяли бы доставлять китайские товары в Европу по земле. При этом один из важнейших железнодорожных маршрутов проходит через Беларусь.

Этот маршрут, проходящий через Беларусь, сегодня подвергается ограничениям из-за гибридной атаки, которую осуществляют белорусские власти на польскую границу, и об этом Анджей Дуда также намерен говорить с Си Цзиньпином.

«Отношения Китая с Беларусью традиционно дружественные. Я хочу представить эту ситуацию председателю КНР Си Цзиньпину. И рассказать, с чем мы сталкиваемся», — заявил Дуда.

«Этот визит очень важен для нашей безопасности в Европе. Мы знаем, что Китай — сверхдержава, мы знаем, что у него дружеские отношения не только с Беларусью, но и с Россией, а Россия сегодня является агрессором в Украине. И это то, что я хочу обсудить с председателем Си Цзиньпином. Ни для кого не секрет, что влияние Китая, включая Россию, безусловно, велико. Представить нашу точку зрения на этот вопрос председателю Си Цзиньпину, на мой взгляд, очень важно», — добавил политик.

Переговоры Дуды и Си Цзиньпина запланированы на 24 июня, в тот же день планируется встреча с китайским премьером Ли Цяном и другими членами правительства.