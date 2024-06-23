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СМИ: Хуситы атаковали авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»

  • 23.06.2024, 8:10
  • 4,384
СМИ: Хуситы атаковали авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»

В командовании США этот факт отрицают.

Йеменские хуситы заявили об успешной атаке в Красном море на авианосец ВМС США «Дуайт Д. Эйзенхауэр». Однако американские военные опровергли эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное Командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

«Недавние заявления об успешной атаке хуситов на авианосец ВМС США «Дуайт Д. Эйзенхауэр» (CVN-69) категорически не соответствуют действительности», - говорится в сообщении.

В Командовании также добавили, что за последние сутки американские военные успешно уничтожили в Красном море три безэкипажных надводных корабля хуситов.

Отмечается, что эти суда представляли непосредственную угрозу для США, коалиционных сил и торговых судов в регионе. Меры были приняты для защиты свободы судоходства и обеспечения большей безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов.

«Кроме того, поддерживаемые Ираном хуситы запустили три противокорабельные баллистические ракеты (ПКР) с подконтрольной хуситам территории Йемена в Аденский залив. Американские, коалиционные или торговые суда не пострадали и не получили существенных повреждений», - говорится в сообщении.

Пентагон объявил, что после завершения учений в Тихом океане, в воды Ближнего Востока вслед за «Дуайт Д. Эйзенхауэром» направится авианосец «Теодор Рузвельт».

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