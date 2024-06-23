В Петербурге задержали бывших топ-менеджеров «империи» Пригожина 23.06.2024, 8:45

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Евгений Пригожин

К годовщине мятежа.

В Петербурге задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева. Им вменяют вымогательство средств — кстати, тоже у пригожинца, члена Общественной палаты Александра Малькевича, пишет «Фонтанка».

Илья Горбунов до 2014 года работал корреспондентом в редакции РИА «Новости» во Владивостоке, после перешел в «Комсомольскую правду» в Петербурге.

Примерно с 2016 года Горбунов начал сотрудничество со структурами Пригожина, собирая компромат на оппозиционеров, и уже к 2019 году возглавил медиагруппу «Патриот», а с 2020 — и фабрику троллей.

Метелев, как пишет «Фонтанка», в 1996 году стал соучредителем журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие». Также он был главным редактором сайта «Конкретно.ру».

Задержания произошли как раз к годовщине так называемого «Марша справедливости» Евгения Пригожина на Москву, который начался 23 июня 2023 года.