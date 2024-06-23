В каких регионах Беларуси Позняк победил Лукашенко на выборах-1994? 12 23.06.2024, 11:55

4,810

Зенон Позняк

Фото: Charter97.org

Их довольно много.

В 1994 году Зенон Позняк боролся за пост первого президента Беларуси. Те выборы — находка для любителей электоральной географии, пишет nashaniva.com.

Просто оцените уровень борьбы в Советском районе Минска — за Шушкевича здесь проголосовали 23,4% избирателей, за Лукашенко — 21,6%, за Позняка — 21%, за Кебича — 20,7%!

Итак, в каких регионах Зенон Позняк был победителем выборов?

Это восемь административных единиц.

1) Ивьевский район — родина Зенона Позняка. Здесь за земляка проголосовали 40% избирателей!

2-3) Сморгонь и Сморгонский район. В то время горисполком и райисполком существовали отдельно, поэтому результаты голосования разделены. В Сморгони за Позняка было 38% (а у Лукашенко лишь третье место), а в соседних деревнях — 34%.

4) Молодечно — первый большой город за Зенона, здесь он набрал 32,3%. Кстати, именно в Молодечно зафиксировали аномально большое количество голосов «против всех» — более 15%. Возможно, это был протест против того, что местный мэр Геннадий Карпенко так и не попал в список кандидатов в президенты. В окрестных деревнях у Позняка тоже немало — 26,9%, но для победы этого не хватило.

5) Лида — здесь ситуация похожая. За Позняка проголосовали 31,8%, Лукашенко отстал от него. В лидских деревнях Зенон набрал 29,8%, но этого не хватило для победы.

6) Вилейка — борьба была жаркой. У Позняка 31,6%, у Лукашенко 31,3%. Если перевести в реальные цифры, то разница составила всего 50 голосов.

7) Островецкий район. На месте будущего строительства АЭС Лукашенко стал лишь четвертым (15%). Он пропустил вперед и Дубко (18%), и Кебича (21%), и Позняка (27%).

8) Браславский район. На северо-западе Беларуси Позняку хватило для победы 26%. Разница с Лукашенко — 0,3% или приблизительно те самые 50 голосов.

Перечислим еще несколько районов, где за Позняка проголосовало действительно много избирателей, хотя этого и не хватило для победы. Это Столинский район (31,8%),Глубокский район (27,9%), Волковыск (27,6%) и Мядельский район (26,9%).

Что касается крупных городов, то в Солигорске у Позняка было 24%, в Минске — 20,9%, в Жодино — 19,1%, в Гродно — 17%.

В итоге Позняк занял третье место с 12,8% голосов. Он уступил Вячеславу Кебичу (17,33%) и Александру Лукашенко (44,82%), которые и попали во второй тур.