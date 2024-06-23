МИД Вьетнама после визита Путина назвал США стратегическим партнером 12 23.06.2024, 13:03

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Это провал.

Вьетнам считает США стратегическим партнером и поддерживает укрепление сотрудничества Соединенных Штатов со странами Юго-Восточной Азии, что поспособствует «миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире», заявил глава вьетнамского МИД Буй Тхань Шон, пишет РБК.

22 июня он встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком. Министр сообщил, что Ханой готов развивать стратегическое партнерство с Вашингтоном «на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга, что отвечает интересам народов обеих стран».

Критенбринк, со своей стороны, сказал, что США привержены поддержке «сильного, независимого, самостоятельного и процветающего Вьетнама», поскольку «успешный Вьетнам отвечает национальным интересам Америки». По словам помощника госсекретаря, американо-вьетнамские отношения «никогда не были сильнее, чем сейчас», две страны сотрудничают практически во всех отраслях: от экономики, торговли и инвестиций до безопасности.

Помощник госсекретаря был послом США во Вьетнаме с 2017 по 2021 год. Его визит во Вьетнам 21-22 июня прошел вскоре после двухдневной поездки в эту страну Владимира Путина 19-20 июня. По ее итогам Москва и Ханой договорились укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство и не присоединяться к союзам с третьими странами в ущерб друг другу.