Newsweek: Россия рискует потерять прибыль от урана 23.06.2024, 14:17

Несмотря на скачок цен.

Цены на уран стремительно растут на фоне стремления правительств достичь климатических целей, тогда как новые санкции США против крупнейшего производителя – России – могут подтолкнуть Северную Америку к производству большего количества жизненно важного топлива для атомных электростанций, пишет Newsweek.

Отмечается, что администрация Джо Байдена внесла российский уран в санкционный список, повысив ставки для США, чтобы заполнить пробел после десятилетий спада внутреннего производства этого товара.

Генеральный директор канадской компании NexGen Energy Ли Кюриер, добывающей полезные ископаемые в Саскачеване, заявил, что США должны избавиться от зависимости от России в добыче полезных ископаемых: «Для того, чтобы США действительно отказались от российского урана, они должны иметь доступ к безопасным, союзническим источникам в США и за их пределами», – сказал он.

Так, спотовая цена фунта урана 20 июня составляла $85,70, что, хотя и ниже $106, которых она достигла в январе, но все еще почти втрое превышает $30 за фунт, которые она давала в январе 2021 года. За последние пять лет цены на уран выросли на 233%, что более чем вдвое превышает рост цен на серебро (99%) и более чем втрое – на золото (75%).

Джон Чампалья, генеральный директор компании Sprott Asset Management, которая управляет крупнейшим в мире фондом физического урана, считает, что текущая цена на уран является хорошей для инвестора в компанию, которая пытается перезапустить ранее существующее производство: «По нашему мнению, это недостаточная цена, чтобы стимулировать новое производство с нуля. Мы считаем, что цены на уран должны быть в пределах 120-150 долларов, чтобы действительно стимулировать это... Итак, мы имеем прецеденты, когда цена на уран может явно удвоиться с сегодняшнего дня, и мы не удивимся, если это произойдет», – добавил Чампалья.