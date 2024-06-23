NYT назвала трех главных советников Байдена 23.06.2024, 15:37

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Президента США готовят к дебатам с Трампом.

Адвокат Майк Донилон, юрист Рон Клейн и экс-сенатор от штата Делавэр Тед Кауфман — главные советники президента США Джо Байдена в преддверии выборов в ноябре, пишет The New York Times со ссылкой на собеседников, близких к окружению главы государства.

По данным издания, Байден несколько раз в день звонит Донилону, чтобы обсудить результаты последних опросов и публикаций СМИ, еженедельно планирует с Клейном противостояние с республиканцем Дональдом Трампом на предстоящих президентских выборах и всегда встречается с Кауфманом во время поездок в Делавэр.

«Эти трое находятся в центре мира Байдена, — говорится в публикации NYT. — В важные моменты каждый из них сообщал президенту новости, которые тот не хотел слышать, хотя ни один из них не сказал «нет», когда он раздумывал, баллотироваться ли на второй срок. Они также на десятилетия старше молодых избирателей, которые могли бы решить исход выборов, что беспокоит многих союзников президента».

«Все понимают и ценят то, что когда они говорят от имени президента, то полностью передают его мысли, — приводит издание слова экс-директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. — Очень немногие люди без фамилии Байден знают его лучше, чем эти трое».

Бывший пресс-секретарь первой леди США Майкл Лароса отметил, что эти советники «пользуются доверием не только Байдена, но и всех, кто для него важнее всего». В частности, он имел в виду супругу президента Джилл Байден.

Донилон и Клейн недавно посетили резиденцию президента США в Мэриленде, чтобы подготовить его к дебатам с Трампом, которые пройдут 27 июня в Атланте, пишет NYT.

«Донилон, возможно, ближе всего к альтер эго мистера Байдена — тому, кто может угадать, о чем думает президент, и воплотить это в политическое послание», — говорится в публикации NYT.

Вместе с тем бывший губернатор штата Огайо, республиканец, поддержавший Байдена на съезде Демократической партии в 2020 году, Джон Касич раскритиковал наличие у президента США советников, «которые одновременно являются близкими друзьями». «Когда твой круг слишком мал, ты знаешь, это приводит к недостаткам во всем, что ты делаешь», — сказал он.

Ранее The Washington Post (WP) писала, что Байден при принятии важных решений обращается за советом к политикам, которые имеют опыт работы с избирателями и зависят от их голосов, в частности к сенаторам. При этом, отмечают источники издания, для него не имеет значения, Демократическую или Республиканскую партию представляют его собеседники, занимают ли они свою должность или вышли на пенсию, а также проживают ли в городской или сельской местности. Байден полагается на тех, кого давно знает. В частности, пишет WP, именно по этой причине в Белом доме оказались бывший член палаты представителей, демократ Седрик Ричмонд и экс-мэр Нового Орлеана Митч Ландриу.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Ожидается, что основными соперниками станут Трамп и Байден. Согласно результатам опроса Bloomberg News и Morning Consult, 82% респондентов назвали 81-летнего Байдена слишком старым, а 59% опрошенных сочли Трампа опасным.