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В центре Дербента завязался ожесточенный бой с боевиками

  • 23.06.2024, 21:40
  • 5,562
В центре Дербента завязался ожесточенный бой с боевиками

Центральная часть города обесточена.

Центральная часть Дербента обесточена, в городе идут бои между силовиками и террористами, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах республики сообщил, что боевики, ответственные за теракты в Дербенте, заблокированы в одном из зданий около ресторана «Хаял» — он расположен примерно в 500 метрах от Покровской церкви.

Корреспондент телеканала РЕН ТВ сообщил, что в Дербенте идет перестрелка, силовики начали штурм, но боевики могли вырваться.

О нападении боевиков в Махачкале и Дербенте региональное УМВД сообщило в районе 19:00 по Минску. В Дербенте, по данным ведомства, неизвестные обстреляли церковь и синагогу, в итоге оба здания сгорели. Позже в Махачкале и Дербенте возобновилась стрельба, Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции.

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