В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков 23.06.2024, 22:09

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Магомед Омаров

Они могли быть ликвидированы.

В Дагестане задержан глава Сергокалинского района Магомед Омаров, сообщает источник РБК в силовых структурах, о его задержании также пишет дербентский канал «Жемчужина юга».

Полиция проверяет информацию о том, что один из нападавших является его сыном, сказал источник РБК. Телеграм-канал Baza также сообщил, что в числе боевиков могли быть его сыновья, они были ликвидированы.