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В центре села рядом с Дербентом неизвестные обстреляли полицейскую машину

  • 23.06.2024, 22:24
  • 1,774
В центре села рядом с Дербентом неизвестные обстреляли полицейскую машину

География боев в Дагестане расширилась.

На площади в центре дагестанского села Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента, неизвестные обстреляли машину с полицейскими, сообщило МВД Дагестана. Один полицейский ранен.

В село «для выполнения боевого задания» направились силовики, уточнили в ведомстве. В МВД добавили, что это предварительная информация.

Как сообщил источник РБК в силовых структурах, ранее там задержали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова. Полиция проверяет информацию о том, что его дети могли быть среди нападавших.

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