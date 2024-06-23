В центре села рядом с Дербентом неизвестные обстреляли полицейскую машину
- 23.06.2024, 22:24
- 1,774
География боев в Дагестане расширилась.
На площади в центре дагестанского села Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента, неизвестные обстреляли машину с полицейскими, сообщило МВД Дагестана. Один полицейский ранен.
В село «для выполнения боевого задания» направились силовики, уточнили в ведомстве. В МВД добавили, что это предварительная информация.
Как сообщил источник РБК в силовых структурах, ранее там задержали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова. Полиция проверяет информацию о том, что его дети могли быть среди нападавших.