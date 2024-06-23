В центре села рядом с Дербентом неизвестные обстреляли полицейскую машину 23.06.2024, 22:24

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География боев в Дагестане расширилась.

На площади в центре дагестанского села Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента, неизвестные обстреляли машину с полицейскими, сообщило МВД Дагестана. Один полицейский ранен.

В село «для выполнения боевого задания» направились силовики, уточнили в ведомстве. В МВД добавили, что это предварительная информация.

Как сообщил источник РБК в силовых структурах, ранее там задержали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова. Полиция проверяет информацию о том, что его дети могли быть среди нападавших.