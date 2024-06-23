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В числе боевиков оказались дети и племянник главы района Дагестана

  • 23.06.2024, 23:07
  • 3,228
В числе боевиков оказались дети и племянник главы района Дагестана
Один из сыновей Магомеда Омарова

Их ликвидировали.

Среди ликвидированных в Дагестане боевиков двое — сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, еще один — его племянник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее о том, что полиция проверяет информацию об участии в нападении сына главы района сообщил источник РБК.

Омаров ранее был задержан и подал заявление об отставке. Всего у него восемь сыновей.

В его доме проходят обыски, Омарова допрашивают.

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