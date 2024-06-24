ВСУ ударили по Центру космической связи в Крыму

ВСУ ударили по Центру космической связи в Крыму3
- 24.06.2024, 8:23
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Вспыхнул пожар.
Вчера, 23 июня, в Крыму было действительно «жарко». Вначале сообщали о ракетах в районе Севастополя, а позже – в районе Витино, пишет «Диалог».
Российские паблики заявляют, что Киев наносил удары по военным объектам РФ с помощью американских ракет ATACMS.
OSINT-расследователи быстро установили точку, куда прилетели ракеты. Это село Витино недалеко от Евпатории, где находится Центр дальней космической связи. Он входит в часть системы «ГЛОНАСС».
Мониторинговая группа «Крымского ветра» быстро выложила в Сеть спутниковые снимки из района Витино. На них видны очаги пожаров, а значит ракеты ВСУ приземлились точно в цель.