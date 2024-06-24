Ученые назвали эффективные средства для отказа от курения 24.06.2024, 9:16

В эксперименте приняли участие 458 участников.

Препарат варениклин и никотинсодержащие электронные сигареты эффективно помогают людям бросить курить обычные сигареты. Об этом сообщает HealthDay.

В эксперименте приняли участие 458 участников (в возрасте от 25 до 75 лет), которые ежедневно курили сигареты. Участников разделили на три примерно равные группы. Первая принимала пероральный препарат варениклин и электронные сигареты без никотина; вторая — пероральный препарат плацебо и электронные сигареты с концентрацией никотина 18 мг/мл. Третья группа принимала пероральное плацебо и электронные сигареты без никотина. Использование препаратов плацебо (без никотина) было необходимо, чтобы исключить эффект самовнушения.

Ученые оценили, воздерживались ли пациенты от курения, по уровню выдыхаемого угарного газа. В течение недели сигарет избегали 43,8% пациентов в группе варениклина, 40,4% в группе электронных сигарет и 19,7% в группе плацебо.

Результаты означают, что варениклин и электронные сигареты эффективно помогают избавиться от никотиновой зависимости. Примечательно, что все участники курили много лет и не смогли бросить привычку после нескольких попыток.