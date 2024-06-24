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Поставки в Украину: военные заводы в Сербии начали работать в три смены

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  • 24.06.2024, 13:28
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Поставки в Украину: военные заводы в Сербии начали работать в три смены

Белград нашел золотую жилу.

Сербия резко нарастила производство военной продукции, а ее оборонные предприятия перешли на работу в три смены, чтобы производить оружие, которое поступает в Украину, рассказали «Коммерсанту» знакомые с ситуацией источники в Белграде.

По их словам, это произошло еще два года назад, сразу после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. За это время Киев получил от Белграда вооружений на 800 млн евро, но не напрямую, а через посредников, выяснила Financial Times.

«Да, мы экспортируем наше оружие. Мы не можем экспортировать в Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге — их дело», — заявил газете президент Сербии Александр Вучич. По его словам, даже если бы он и знал наверняка, кому в конечном счете попадает сербское оружие, это бы его «не касалось».

Он отметил, что перед Белградом сегодня открылись «золотые возможности, поскольку его оружие дешевле западного» и сербский экспорт вооружений может вырасти еще больше.

До этого о поставках сербского оружия в Украину писало агентство Reuters, которое обнародовало секретный документ Пентагона под названием «Европа: ответ на конфликт России и Украины». Из него следовало, что Сербия, хотя и отказалась обучать украинских военных, согласилась поставлять Украине оружие либо «уже его поставляла».

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