Украинец нашел брешь в закрытой границе с Беларусью и решил подзаработать 2 24.06.2024, 15:44

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В какой-то момент события стали развиваться не по плану.

В Волынской области Украины был выявлен местный житель, занимавшийся хранением и продажей сигарет с акцизными марками Беларуси, сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины.

Когда к мужчине пришли с обыском правоохранители, он пытался поджечь незаконную продукцию, стремясь скрыть доказательства своих незаконных действий.

Сотрудники БЭБ конфисковали более 5000 пачек сигарет, произведенных Гродненской табачной фабрикой. На продукции указано, что товар был изготовлен в апреле 2024 года.

Также были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, боеприпасы и алкоголь с фальшивыми акцизными марками. В настоящее время представители БЭБ расследуют пути поступления белорусских сигарет на украинскую территорию.