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«Звездные войны»: ВСУ поразили центр дальней космической связи РФ в Крыму: что известно

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  • 24.06.2024, 18:56
  • 6,938
«Звездные войны»: ВСУ поразили центр дальней космической связи РФ в Крыму: что известно

На уникальном для РФ объекте раздались мощные взрывы и начался пожар.

Силы обороны Украины нанесли удар по центру дальней космической связи РФ, который находится под временно оккупированной Евпаторией в поселке Витино.

Об этом сообщает Defense Express.

Об этом говорит ряд видео, опубликованных в сети. Местные жители жаловались на мощные взрывы и сняли масштабный пожар.

Также на интерактивной спутниковой карте пожаров NASA были зафиксированы очаги огня именно на территории центра космической связи.

Как отмечает издание, неизвестно чем именно и с каким результатом был нанесен удар.

«Более того, перечень возможных средств максимально широк, это могли быть дроны, крылатые или баллистические ракеты, а также удар с морского дрона Sea Baby с аналогом «Града». При этом удаленность центра космической связи всего в 2 км от береговой линии делает последний вариант вполне возможным», - добавляют в Defense Express.

Журналисты отмечают, что сам центр дальней космической связи достаточно уникальный для России объект. Он также известен как 40-й отдельный командно-измерительный комплекс, НИП-16 и в/ч 81415. До оккупации Крыма там размещался Национальный центр управления и испытаний космических средств.

С 2014 года РФ передала комплекс в войска воздушно-космической обороны и начала его модернизацию. В 2017 году сообщалось, что центр получил 10 новых комплексов и модернизация продолжалась, при этом только на реконструкцию одного радиотелескопа планировалось потратить 1,8 млрд рублей, что по курсу того времени около 28 млн долларов.

По данным Telegram-канала «КіберБорошно», этот объект, кроме обеспечения связи с космическими аппаратами, включая военных спутников, активно использовался и для размещения других радиотехнических средств.

В частности, на территории этого объекта был размещен комплекс РЭБ «Красуха», который был призван прикрыть его от подобных атак.

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